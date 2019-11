La participació cau més de quatre punts a Catalunya

La participació a les eleccions del 10-N a les sis de la tarda, amb el 100% de taules comunicades, s'ha situat en el 59,88% a Catalunya, el que significa una caiguda de 4,32 punts respecte els darrers comicis del 28-A, en què la mobilització de votants va batre rècords, arribant al 64,20%. Al conjunt de l'Estat, la caiguda de la participació ha estat similar: amb un 56,86% s'ha desplomat gairebé quatre punts respecte al 60,74% del 28-A.La caiguda de participació a Catalunya, a més, s'ha incrementat amb les hores: amb les dades de les dues de la tarda era de tres punts . Amb tot, la xifra de mobilització de votants continua sent una de les més altes dels últims anys després de les dades rècord del 28-A.Amb dades del primer avançament, de les 14h, la participació queia més en els municipis més independentistes. Allà on ERC, JxCat i Front Republicà van sumar a l'abril menys de la meitat dels vots, la participació s'ha reduït en 3,8 punts, però ha disminuït en 5,3 punts allà on van aconseguir més del 80% de les paperetesLa participació a les eleccions del 28-A es va disparar respecte els comicis del 2016 i va batre rècords: va créixer més d'onze punts a Catalunya i prop de cinc a Espanya.El caràcter extraordinari de les eleccions del 28-A, convocades per Pedro Sánchez només deu mesos després d'arribar a la Moncloa catapultat per una moció de censura que va sentenciar el govern del PP, va promoure aleshores una àmplia mobilització dels votants.

