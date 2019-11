Sánchez fa una crida al desbloqueig però no aclareix amb qui pactarà

Set mesos després a Ferraz han canviat el "con Rivera no" pel "con Iglesias sí. Un Pedro Sánchez una tant nerviós ha sortit al balcó de la seu dels socialistes a Madrid per celebrar una segona victòria que no ha acabat de ser. El miratge dels 150 escons que auguraven algunes enquestes al juliol s'ha acabat desdibuixant en 120 diputats, tres menys que el passat 28 d'abril.



"Vam guanyar el 28 d'abril, ho vam fer el 26 de maig i ho hem tornat a fer aquest 10 novembre", ha celebrat Sánchez entre crits de "president" i aplaudiments. Però tot i l'intent per repetir la fotografia de fa set mesos, s'ha notat que aquesta victòria ha deixat un regust amarg als socialistes. L'aposta per tornar a eleccions no ha acabat de donar el resultat desitjat: el PSOE s'ha tornat a alçar a les urnes com els vencedors, sí, però no ha aconseguit la força suficient per governar en solitari.

A la primavera socialista del passat abril li ha arribat el seu hivern. Les urnes han penalitzat l'excés de confiança dels socialistes creient que unes segones eleccions els entregarien la clau de governabilitat amb uns millors resultats. I la militància, ha estat clara: "con Iglesias sí" i "con Casado no" ha ressonat entre les parets del feu socialista.Qui no ha estat tan clar ha estat el dirigent del PSOE, que tot i expressar la seva voluntat de formar un "govern estable" no ha especificat si ho farà de la mà de les dretes, amb l'abstenció PP o bé amb el recolzament d'Unides Podem i les formacions independentistes. L'únic que ha deixat clar és que no hi haurà lloc per l'extrema dreta. "Fem una crida als partits polítics a excepció d'aquells que exclouen la convivència i sembren el discurs de l'odi i l'anti-democràcia", ha anunciat Sánchez.El PSOE ha tornat a tirar el daus i li han sortit les mateixes xifres. L'aritmètica que es dibuixa al Congrés torna a ser igual - o més- d'enrevessada i diabòlica que a les passades eleccions. Per una banda l'opció de la gran coalició PSOE - PP, quedaria com a la més viable si no fos per la crescuda de Vox, que posa contra les cordes als populars a l'hora d'apropar-se als socialistes. L'altra seria tornar intentar a sumar amb Unides Podem, que ha resistit amb 35 escons , i aproximar-se a PNB, ERC i Bildu. Encara que amb l'enduriment del discurs contra l'independentisme aquesta campanya, ho deixa encara més cru als catalans a l'hora de justificar el seu suport.

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

