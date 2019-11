Què regalar a un nadó?

El motiu de la visita és la coneixença, la trobada, la benvinguda... no el regal. Així que per començar, cal tenir present aquesta premissa. No cal anar sempre amb les mans plenes, ni passar per la botiga abans de la trobada. La visita és el motiu, el regal un annex gens obligatori., a la mare, al pare o tota la família per la nova arribada, ja sabeu quins són els hits que propago: dur-los tàpers plens, pernil, fuet o fruita fresca. Sobretot si la visita és en els primers dies després del naixement. Recordo uns formatges de llet crua que ens va dur un amic a l'hospital, i van ser l'alegria del sopar., és un regal fantàstic. I potser a algú li sembla una ximpleria, però us puc dir que no haver-nos de preocupar ni pels dinars ni pels sopars amb l'arribada de la primera criatura, va ser el millor regal que ens van fer els avis. Ens venien a veure prudentment (sense estar-s'hi gaire estona), miraven si ens calia res, veien a la néta, i ens duien menjar per no haver-hi de pensar. Volien fer-nos-ho fàcil. I ho van aconseguir, i és el que els hem demanat de nou, per l'arribada de la segona criatura.. Amb l'embaràs són moltes les persones que volen fer-te un regal (no confondre amb les que se senten obligades a fer-lo, i no hi haurien). Si sou d'aquests, us facilito unes quantes idees basades en un estudi profund (preguntar al meu entorn, i la mateixa experiència amb la primera filla, us sembla poc?) de com viure aquests moments iniciàtics., qualsevol ajut quotidià, serà benvingut. Si tenen roba per estendre, plats a la pica o bosses d'escombraries per llençar, oferir-vos a donar-los un cop de mà és perfecte. Si convé, passar-los l'escombra. Val a dir que potser no se senten còmodes veient com els hi estens la roba interior: així que sobretot, i per davant de tot, cal preguntar si els convé o no.M'ho puc imaginar; devia ser la glòria. En aquell moment en el qual la mare ha deixat de ser prioritat per centrar l'atenció en la criatura, que algú vingui a cuidar-te sona celestial. I si a més són massatges i una estona de conversa tranquil·la, sona molt bé.regalar bolquers (i tovalloletes i cremes, si s'escau). A no ser que la família hagi decidit utilitzar bolquers reutilitzables, optar per portar-ne és una gran opció. Són una de les despeses que no s'estalviaran d'afrontar. Abans, però, val la pena esbrinar quina marca utilitzen, per si tenen alguna predilecció important. A més, es pot fer de manera bonica i decorar-los en forma de pastís. Només us diré que els amics que ens ho van fer, s'hi van estar una bona estona. I va ser un gran regal.s'obre tot el ventall de regals fets a mà (i amb el cor): cosines que et fan bosses i mantes amb amor o et personalitzen coixins, àvies que perden la vista fent alguna peça de roba, amigues que li cusen pantalons... són detalls pensats amb estima, que fan molta il·lusió. Tot i això, molts no som capaços d'executar-los, només algunes mans privilegiades tenen aquesta capacitat.Per mi un regal ideal, és aquell que no t'esperes, i que després et resulta molt útil o t'agrada especialment. En aquesta línia l'estudi de l'entorn confirma que hi ha detalls que segueixen els paràmetres: carpetes per posar els papers de les visites pediàtriques, discos de lactància de cotó (un invent màgic, que irrita molt menys els mugrons que els que són d'un sol ús), oferir diners per les vacunes optatives (o en format de tiquet regal a la farmàcia més propera), pitets de silicona fàcils de rentar, una trona portàtil (típic regal inesperat que després utilitzes moltíssim), una targeta regal a botigues especialitzades en criança, ... N'hi ha per a tots els gustos.preguntar. Preguntar als pares si ja tenen (o si els cal) mirallet pel cotxe, motxilla per carregar la criatura, trona... o una estona de cangur, per poder-se estirar i descansar, mentre algú s'encarrega del nounat.Apunt important: Aquest article el vaig escriure fa uns mesos perquè ara mateix estic inoperativa, gaudint del permís de maternitat per entomar l'arribada d'una nova criatura, tal com explicava aquí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor