Detingut un home per entrar amb una pistola carregada i una navalla en un col·legi electoral

L'alcalde ha afegit que s'està investigant per què l'home duia una arma a l'hora d'anar a votar. "Tothom s'ha quedat sorprès que hagi anat pel carrer amb una arma carregada, ja que no se li coneix cap actitud negativa ni violenta", ha subratllat. Tomàs també ha lloat l'actuació policial de l'agent que ha observat la pistola. "Ha actuat com tocava i la prova és que l'home duia una arma carregada", ha tancat.



També aquest diumenge electoral, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha denunciat l'entrada d'una vintena de guàrdies civils armats . Segons explica, el Tractat dels Pirineus de 1659 constata que Llívia és un enclavament envoltat de territori francès, i ni l'exèrcit, ni Guàrdia Civil ni Policia Nacional poden entrar a la localitat (més de quatre agents o militars armats).

Detingut un home de 70 anys, veí de Poble Nou del Delta (Amposta), per entrar amb una pistola i una navalla en un col·legi electoral. L'arma, que la portava amagada, estava carregada amb sis bales i tenia el número d'identificació esborrat. És un tipus d'arma que anys enrere portaven agents de la Guàrdia Civil de paisà, segons fonts de la policia localL'home ha estat retingut a dins del local, quan els agents han vist que sobresortia el canó, segons informa TV3. Ara està detingut a la comissaria de la policia local acusat d'un delicte electoral i de tinença il·lícita d'armes. Els fets han passat poc després d'un quart de quatre del migdia. Es desconeixen les intencions que tenia el detingut.Segons ha confirmat el regidor de Governació d'Amposta, Miquel Subirats, a, l'home es dirigia a votar en l'únic punt que hi ha al Poble Nou quan un policia que realitzava tasques de vigilància ha vist com li sobresortia el canó d'un revòlver de la butxaca. Després de fer-li unes preguntes i que contestés amb evasives, l'agent l'ha immobilitzat i l'ha registrat. D'una butxaca n'ha extret el revòlver i d'una altra una navalla.El veí no té antecedents i durant l'actuació policial no ha tingut una actitud amenaçant, segons l'alcalde, que ha apuntat que l'home "només volia votar" i "probablement no tenia cap altra intenció".

