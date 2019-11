Voten, literalment, amb la pinça al nas

Voten amb una pinça al nas en un casal d'avis del barri de Gràcia. Diuen que són unes eleccions d'un país que ja no els representa, però que ho fan per responsabilitat #10N https://t.co/Jf3tQlYc0Z pic.twitter.com/Fn4iqachim — 324.cat (@324cat) November 10, 2019

Avui toca votar, per respecte als que van lluitar perquè avui puguem fer-ho. Però he hagut de fer un vot crític als nostres partits i, per això, he votat amb una #PinçaAlNas @JuntsXCat@Esquerra_ERC@cupnacional#TsunamicDemocratic#LlibertatPresosPoliticsiexiliats https://t.co/Nn9ZTQtdiq pic.twitter.com/VpC5xmCRgv — Quim Calvo (@QuimCalvo) November 10, 2019

No són les primeres eleccions que algunes persones diuen, de manera metafòrica, que aniran a votar "amb la pinça al nas" com a mostra de la seva disconformitat amb a convocatòria. Ara bé, aquest diumenge hi ha hagut el cas de dues persones que s'ho han agafat al peu de la lletra i s'han presentat així, amb el nas tapat amb una agulla d'estendre de la roba.Els protagonistes d'aquesta història són dos veïns de Barcelona, del barri de Gràcia i que tal com han explicat al 3/24, ho feien per mostra el seu desacord amb aquestes eleccions ja que els interessen. La imatge ha corregut ràpidament per les xarxes i no han estat els únics que han fet fotografies o comentaris amb aquesta expressió.

