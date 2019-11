La Trobada de Gegants que havia prohibit la Junta Electoral se celebra amb normalitat

La XXXVII Trobada de Gegants de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages) ha completat aquest diumenge un seguit de compromisos que s'han dut a terme amb absoluta normalitat des de dissabte a la tarda. La trobada havia estat prohibida per la Junta Electoral de Manresa i posteriorment autoritzada atenent les al·legacions de l'Ajuntament.La trobada, que tenia com a convidada la colla gegantera d'Alaior (Menorca), ha servit també per presentar la nova gegantona local, la Martina de Torroella. Dissabte les colles eren rebudes a l'Ajuntament després de fer una cercavila pel municipi.Aquest diumenge la trobada ha tornat a fer cercavila fins a la plaça Major davant l'expectació de la gent que ha vist com la decisió de la Junta Electoral els ha fet augmentar la popularitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor