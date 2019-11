Evo Morales anuncia la convocatòria de noves eleccions

El president de Bolivia, Evo Morales,ha anunciat aquest diumenge que tornarà a convocar eleccions generals i que renovarà la totalitat dels membres del Tribunal Suprem Elecotoral (TSE) després del dictamen preliminar desfavorable de l'Organització d'Estats Americans (OEA) sobre els comicis del passat 20 d'octubre.En una compareixença publica retransmesa a través de la televisió pública del país, Morales ha explicat que convocarà unes noves eleccions que "mitjançant el vot permetin al poble bolivià escollir democràticament les seves noves autoritats incorporant a nous actors polítics".Així, ha anunciat que en les properes hores l'Assemblea Legislativa Plurinacional, d'acord amb totes les forces polítiques establirà els procediments per renovar la totalitat dels vocals del TSE, conforme digui l'oposició.A més, també ha defensat "abaixar la tensió" després de les protestes i mobilitzacions de l'oposició contra les darreres eleccions. Aldarulls que s'han saldat amb la vida de dues persones i 190 detencions.Tot va començar la mateixa nit de les eleccions presidencials del passat 20 d'octubre degut a la sobtada suspensió de la retransmissió dels resultats oficials just quan obligaven a una segona volta entre Morales i el líder de l'oposició, Carlos Mesa. Quan la connexió es va reprendre, 24 hores després, els resultats de la primera volta feien a Morales president, fet que Mesa va denunciar com a "frau gegantí".En aquest context Morales va accedir a que l'OEA, amb el suport de països com Espanya, realitzés una auditoria electoral de caràcter vinculant. Mesa, en canvi, no l'accepta perquè diu què és fruit d'un acord unilateral entre el govern i el bloc hemisfèric sense tenir en compte l'oposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor