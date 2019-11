VÍDEO Torra vota en una mesa presidida per la seva filla

Una de les anècdotes d'aquesta jornada l'ha protagonitzat el president de la Generalitat @QuimTorraiPla. La seva mesa de votació estava presidida per la seva filla | @ilianaviera #10N #Elecciones10N pic.twitter.com/6xBr9HzVZb — L'Informatiu (@linformatiu_tve) November 10, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva dona, Carola Miró, han votat aquest diumenge a la mesa electoral de Barcelona on la seva filla Helena exerceix de presidenta.El president ha arribat al col·legi electoral puntual davant una gran expectació de mitjans de comunicació i un gran nombre d'interventors de tots els partits polítics. Ha saludat, donant la mà, als tres membres de la mesa. La presidenta, casualment, era la seva filla que lluïa una dessuadora groga tal i com es pot veure en aquest vídeo de TVE:Minuts abans de la votació del president, també ha exercit el seu dret a vot l'altra filla de Torra que, com a curiositat, li ha deixat unes galetes a la seva germana, per fer-li més amè el dia de votacions.En declaracions als mitjans ha animat a una participació ''massiva'' i ha reivindicat ''les urnes i els vots'' com a ''terreny de joc dels catalans''. El president ha assegurat que ''la voluntat popular ho decideix tot'' i per això ha animat a votar amb ''total llibertat i determinació''. Torra s'ha mostrat convençut que la jornada serà ''serena i tranquil·la''.El president ha arribat al col·legi electoral puntual davant una gran expectació de mitjans de comunicació i un gran nombre d'interventors de tots els partits polítics. Ha saludat, donant la mà, als tres membres de la mesa. La presidenta, casualment, era la seva filla que lluïa una dessuadora groga. Torra ha demanat pel desenvolupament del primer tram de la jornada electoral.Minuts abans de la votació del president, també ha exercit el seu dret a vot l'altra filla de Torra que, com a curiositat, li ha deixat unes galetes a la seva germana, per fer-li més amè el dia de votacions.La jornada en aquest col·legi electoral es desenvolupa amb normalitat i sense incidències destacables. Una estona abans del l'arribada del president, una dona ha intentat votar amb la fotocòpia del DNI perquè assegurava que li havien robat el seu. La mesa li ha comunicat que podia votar amb la fotocòpia de la denúncia o amb qualsevol altre document oficial.

