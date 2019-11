Casado demana un resultat «clar» que permeti «desbloquejar» Espanya

El president del PP i candidat a la presidència del Govern central, Pablo Casado, ha demanat als ciutadans acudir "massivament" a les urnes aquest 10 de novembre per així obtenir un "resultat clar" que permeti "desbloquejar la situació" política que viu el país.Casado ha insistit en la importància de la participació, en declaracions als mitjans després d'exercir el seu dret a vot sobre les 10.20 hores al Colegio Nuestra Senyora del Pilar de Madrid."Sóc conscient que hi ha hagut quatre eleccions en quatre anys, però és molt important que avui es voti massivament, ja que aquesta és l'eina que tenim", ha assenyalat Casado, que considera que aquesta convocatòria d'eleccions és una "segona volta" de les del 28 d'abril, en què cal triar entre continuïtat i, per tant, bloqueig, o canvi.Al seu parer, aquestes eleccions serviran per intentar garantir l'estabilitat política que, tal com ha recordat, no ha estat possible a Espanya en els últims anys, i ha dit que espera un "resultat clar" que permeti desbloquejar la situació, per la qual cosa ha reclamat "una unió en les urnes".En aquest sentit, ha incidit en la importància del significat del vot, doncs fa "pensar en el molt que s'ha avançat", afegint que, en democràcia, els partits estan al servei de les persones.Finalment, ha dit que el PP ha acabat la campanya amb "molt optimisme" i ha assenyalat a aquells qui han decidit dipositar la seva confiança en ell que estarà a "l'alçada de la responsabilitat".

