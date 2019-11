​Rivera: «Si el centre no s'eixampla, guanyen els extrems»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat una alta participació en aquestes eleccions, especialment a "moderats, liberals, classes mitjanes i indecisos", ja que al seu parer són la "clau" i la "clau" per poder desbloquejar la situació política."Si no van a votar, uns altres decideixen per ells; si el centre no s'eixampla, guanyen els extrems, si tornen a guanyar rojos o blaus, no hi ha matisos, no hi ha acords, hi ha barreres", ha assenyalat en declaracions als mitjans després d'exercir el seu dret a vot a les 10.40 hores al Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón.Per a Rivera, aquest diumenge "és un dia important per a la democràcia espanyola" perquè els espanyols decideixen el futur del país, jornada en la qual ha reclamat "sentit comú", "sensatesa" i "calma".El líder de Cs demana poder fer un Govern central constitucionalista, "que uneixi els espanyols i no els divideixi". "Tenim dues opcions, dividir-los en blocs o bàndols, que és un error, o unir-los i anar plegats en la mateixa direcció", ha advertit."Surti el resultat que surti, el meu compromís és posar Espanya en marxa, ja sigui des del Govern, o si no ens deixen, seure a una taula per desbloquejar el país", ha comentat.Preguntat sobre la situació aquest diumenge a Catalunya, Rivera ha demanat al Govern d'Espanya que garanteixi els vots de tots els ciutadans perquè "cap radical pot coartar la llibertat" d'exercir el dret al vot i perquè tots els espanyols votin "en igualtat de condicions".

