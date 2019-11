VÍDEO Un petit poble de la Rioja bat el seu rècord històric i vota en 32 segons

Els vuit veïns de Villarroya, a la Rioja, han batut récord històric aconseguint votar en 32 segons. Fins avui el llistó estava en 42 segons però aquest cop el petit municipi, a uns 63 quilòmetres de Logronyo, ha convocat els seus habitants per acudir al col·legi electoral mitja hora abans de l'obertura per, així, tenir tot preparat i poder votar en menys d'un minut.En acabat, la secretària de l'Ajuntament, Clara Martínez, ha trucat la Junta Electoral de la zona, que ha contestat al minut per completar el procés oficialment.

