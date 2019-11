​Junqueras: «No podem permetre que guanyin els qui ens han condemnat»

Estimats amics i amigues: pic.twitter.com/3Tc1ibzyV8 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) November 9, 2019

El líder d'ERC i ex-vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha animat a participar en les eleccions generals d'aquest diumenge i ha assegurat: "No podem permetre que guanyin els qui ens han condemnat a 100 anys de presó".En una anotació a Twitter, Junqueras ha escrit una carta des de la presó en la qual ha demanat "tornar a tenyir el mapa de groc" i que els votants confiïn en ERC.Ha sostingut que aquests comicis són "una oportunitat per dir alt i clar que quan hi ha urnes l'independentisme sempre guanya", i ha afegit que no hi ha lloc on els catalans se sentin més forts que anant a les urnes.

