​Iglesias: «Estendrem la mà al PSOE»

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern central, Pablo Iglesias, ha estès la mà al PSOE per formar un Govern conjunt combinant la "experiència" dels socialistes amb la "valentia" de la formació habitada."Estendrem la mà al PSOE perquè combinar la valentia d'Unides Podem amb l'experiència del PSOE pot convertir el nostre país en un referent en polítiques socials", ha manifestat Iglesias aquest diumenge en declaracions als mitjans després de votar al Colegio Público La Navata, a Galapagar (Madrid), on ha acudit entorn de les 10.00 hores.Així mateix, el líder d'Unides Podem ha assegurat que "deixaran retrets enrere" i ha destacat que "tant de bo hi hagi una participació molt alta"."Qualsevol ciutadà té avui el mateix poder que un multimilionari i aquest poder cal aprofitar-lo. A partir d'aquesta nit retrets enrere, treballarem tots plegats", ha conclòs Iglesias.

