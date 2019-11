Així han votat els candidats catalans del 10-N

Els candidats catalans del 10-N ja han votat. La més matinera ha estat Laura Borràs, de JxCat, seguida del candiat d'En Comú Podem, Jaume Asens, i el cap de llista republicà Gabriel Rufián (ERC). Els candidats sobiranistes han coincidit tots a remarcar la importància dels comicis per donar un missatge clar a Espanya del conflicte obert amb Catalunya. Per la seva banda, les líders unionistes han llançat crides a la participació per "garantir" el constitucionalisme i "acabar amb l'odi":

