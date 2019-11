Detenen cinc persones a Alacant per estafar més de 350.000 a una dona morta fa dos anys

La Policia Nacional espanyola ha detingut a Alacant, País Valencià, cinc persones per cometre presumptament una estafa mitjançant diversos poders notarials fraudulents per quedar-se amb les propietats immobiliàries i els diners d'una dona alemanya que havia mort el 2017. La quantitat s'enfilava a més de 350.000 euros.En una primera fase de l'estafa, els detinguts haurien falsificat un poder notarial, concretament un protocol notarial de donació, a l'ambaixada d'Espanya a Berlín, en el qual la dona els donava les seves propietats a Alemanya. Eren habitatges ubicats a la Comunitat de Madrid i a Alacant. Van aconseguir fer-se amb les propietats immobiliàries a Madrid, transmetre-les a una societat i llavors alienar-les a compradors.En una segona fase, els detinguts van quedar-se amb els diners que la dona tenia en diversos comptes bancaris amb un valor de més de 350.000 euros. Per aconseguir-ho, també van falsificar un poder notarial i van simular que el document s'havia fet a l'ambaixada. Quan van entregar el document en una notaria d'Alacant per obtenir els diners, el notari va sospitar del document, no només per la redacció, sinó també pel tipus de paper i els segells usats.Es va alertar la Policia Nacional, que va comprar la falsedat del poder notarial i van identificar els cinc presumptes estafadors. La policia va localitzar els hereus legítims i els comptes bancaris van ser bloquejats judicialment perquè els estafadors no poguessin disposar dels diners.

