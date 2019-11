Normalitat en l'inici del 10-N: 5,6 milions de catalans escullen avui 48 diputats i 16 senadors

Les xifres de la jornada



- 37.000.608 milions de ciutadans convocats a les urnes



- 226.771 electors poden participar per primera vegada als comicis



- 738.653 votants ja han exercit el seu dret per correu



- 22.867 col·legis electorals disposats arreu de l'Estat



- 135 milions d'euros de despesa pel procés electoral



- 92.000 agents de cossos i forces de seguretat implicats en el dispositiu amb un reforç especial a Catalunya





El govern espanyol ha parlat de "total normalitat" en l'obertura dels col·legis electorals del 10-N arreu de l'Estat. "El 100% de les 59.555 meses preparades per rebre els vots dels 34,87 milions d'electors a Espanya estaven constituïdes a les 10.30 hores", ha assenyalat des del Centre Nacional de Difusió la subsecretària del ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, que també ha puntualitzat que no s'han produït "incidents de menció"."Només a Astúries hi ha hagut problemes en algun col·legi electoral per manca de subministrament elèctric", ha precisat Goicoechea, que ha tornat a destacar que el poble de Villaroya (Rioja) ha estat de nou el primer municipi en tancar les seves urnes poc després de les 09.00 hores. Els vuit membres del seu cens electoral han votat en temps rècord – en només 32 segons - i ja s'ha pogut donar per finalitzada la jornada electoral en aquest poblet situat a 65 quilòmetres de Logronyo.Els col·legis electorals han obert puntualment a les nou del matí en aquestes eleccions generals del 10-N. Un total de 5.615.400 catalans estan cridats a votar aquest diumenge en 8.365 meses repartides en 2.670 col·legis electorals, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya.Els ciutadans estan cridats a les urnes per escollir 48 dels 350 diputats del Congrés i 16 senadors, quatre per província. En línies generals, els col·legis han obert sense cap incidència destacada, segons ha informat la Delegació del govern espanyol. Tot i això, el col·legi Orlandai del barri de Sarrià de Barcelona no ha pogut obrir en "extraviar-se" el cens electora i estan a l'espera de rebre'n un de nou que ja s'ha demanat a l'Ajuntament.On hi ha més col·legis electorals és a la província de Barcelona amb 1.589 i 5.985 meses; seguida de Girona amb 394 col·legis i 834 meses, Tarragona amb 370 col·legis i 1.011 meses i , per últim, Lleida amb 317 col·legis i 535 meses.El total de catalans cridats a les urnes són 5.615.400, que suposen 27.305 electors més que en la darrera convocatòria d'eleccions generals del 28 d'abril. Un total de 245.104 corresponen al Cens d'Electors Residents Absents (CERA), és a dir, que viuen a l'estranger. Per províncies, els electors es divideixen en 4.201.142 a Barcelona, 574.861 a Tarragona, 524.976 a Girona i 314.421 a Lleida.En aquestes eleccions, els catalans escolliran 48 diputats al Congrés. Concretament són 32 diputats per Barcelona, 6 per Girona, 4 per Lleida i 6 per Tarragona. Pel que fa als senadors, s'escolliran un total de 16, quatre per província.Les votacions han començat a les nou del matí, tot i que els col·legis electorals s'han obert abans per constituir les meses i verificar que no hi ha problemes en el material electoral. Com és habitual, la votació acabarà a les vuit del vespre, tot i que si queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li permetrà votar.Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat fins a 12 eleccions espanyoles: el 1979, 1982,1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016 i abril del 2019. Aquesta és la segona vegada que es repeteixen comicis després que no s'hagi pogut format govern.

