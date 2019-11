VÍDEO Els dos golassos de falta de Messi que han posat dempeus el Camp Nou

Lionel Messi just scored this free kick for Barcelona. WOW! GOAT!!!🔥🔥 pic.twitter.com/gdml3dDSjv — Goal HQ (@goalhq_) November 9, 2019

El Futbol Club Barcelona i Leo Messi. El lligam perfecte, el líder indiscutible, el millor de tots els temps que soluciona partits encallats. L'astre argentí ha estat l'artífex de la victòria blaugrana contra el Celta al Camp Nou per endur-se tres punts a la Lliga i mantenir el liderat. La transformació d'un penal i dues faltes han sentenciat els gallecs, que havien empatat poc abans del final de la primera part. Un altre gol de Sergio Busquets ha rematat els gallecs (4-1).El partit ha començat amb una intensitat irregular dels blaugranes, amb Ansu Fati de titular i intent de revulsiu. Els d'Ernesto Valverde han gaudit de poques ocasions ofensives fins que la jove perla blaugrana ha provocat un penal, després d'una centrada que ha impactat en el braç d'un dels defenses del Celta. Leo Messi ha transformat la pena màxima. L'empat gallec ha arribat gràcies a una falta d'Olaza, que l'ha clavat perquè Ter Stegen no hi pogués arribar. Empat i a punt d'anar al descans. Messi, però, ha capgirat el guió. En temps de descompte, l'astre argentí ha engaltat una falta des de 30 metres que l'ha clavada a l'escaire esquerre. 2 a 1 al descans.El show de Leo Messi ha seguit durant la segona part. Dos minuts després del descans, el capità blaugrana ha tornat a aixecar els aficionats del Camp Nou de les seves butaques. Un altre xut de falta, un altre tir a l'escaire, una altre engaltada magistral de Messi ha signat el seu hat-trick, tots a pilota parada.L'espectacle futbolístic de l'argentí no tapa un joc gris i opac dels blaugranes, arrossegant l'equip a la seva esquena. Messi ha fet una passada quirúrgica a Griezmann, amb opció de marcar el quart, però el francès no ha sabut ser resolutiu. El Barça ha seguit abanderat pel 10, amb bones intervencions de Dembélé que ha entrat a la segona part.El francès, en una jugada amb dribbling, canvi de ritme i una centrada, ha arribat a Messi que l'ha regalat a Busquets, amb un remat sec al primer pal. Quart gol del Barça i nou gol del migcampista i capità blaugrana. 4 a 1.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor