La tensió torna momentàniament al centre de Barcelona en la manifestació dels CDR

ÚLTIMA HORA - EN DIRECTE Càrregues dels @mossos al centre de Barcelona. Diverses corredisses, llançament d'objectes i algun cop de porra. La intervenció ha durat pocs minuts, amb un fort desplegament; informa @JordiVelert https://t.co/1JkNbzjEO4 pic.twitter.com/gk4tmZ3pbR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

Centenars de persones han respost aquest dissabte a la convocatòria dels comitès de defensa de la República (CDR) al centre de Barcelona quan queden tan sols unes hores per a la celebració de les eleccions espanyoles del 10-N. La idea inicial era arribar fins al carrer Fontanella i, des d'allà, accedir a plaça Urquinaona, però el cordó policial els ho ha impedit. La situació ha derivat en càrregues quan els manifestants s'han mogut per entrar-hi des de carrers adjacents. La persecució entre Mossos i concentrats ha estat constant. La Policia Nacional espanyola també ha intervningut.Les càrregues han arribat després que els manifestants hagin intentat formar barricades al carrer Ali Bei, proper a Urquinaona. Després de la primera intervenció, els concentrats s'han anat disgregant fins quedar-se en unes 200 persones, que s'han dirigit fins al Passeig de Sant Joan. La policia ha assegurat que s'han llançat pedres i objectes "contundents" contra els agents.Efectius policials també han blindat la Via Laietana de Barcelona per impedir que els manifestants accedissin a la prefectura de la Policia Nacional espanyola, epicentre de protestes després de la sentència del Tribunal Suprem. S'ha tallat el trànsit i la Guàrdia Urbana, amb dos cotxes, s'ha situat a la zona nord -tocant a Urquinaona- per fer el cordó.En no poder anar a Urquinaona, poc abans de les vuit del vespre, els assistents han decidit seguir pujant pel Passeig de Gràcia. S'han pogut escoltar crits contra la premsa -nombrosa- que seguia els seus passos i també contra la policia. El desplegament dels Mossos d'Esquadra ha tornat a ser destacat, amb desenes d'efectius congregats al centre de Barcelona i moltes furgones policials.La convocatòria ha avançat, en un primer moment, pel carrer Pelai i després per la Ronda Universitat, i s'ha desenvolupat mentre se celebrava el concert a la plaça Universitat organitzat pel Tsunami Democràtic . En aquest acte s'hi han sumat fins a 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i hi han actuat grups com Doctor Prats i Els Amics de les Arts.

