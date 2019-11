Continua l'incendi d'una fusteria a Olot

Les tasques se centren ara en remoure el material cremat amb l'ajuda de maquinària per apagar-ho bé i poder donar-lo per controlat. Al lloc de l'incendi encara hi treballen vuit dotacions dels bombers.

#bomberscat continuem les tasques d'extinció, ara ja amb 10 dotacions, de l'incendi que crema des de primera hora de la tarda una nau a #Olot pic.twitter.com/Y0Ogvza7Kc — Bombers (@bomberscat) November 9, 2019

Un incendi en una fusteria d'Olot no ha propagat cap a les naus del costat ni la benzinera situada just al costat. El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de tres de la tarda i ha cremat ràpidament. A conseqüència de l'incendi, s'ha esfondrat la primera planta del negoci que ha quedat totalment calcinada.De moment, no hi ha coneixement que hi hagi persones ferides.

