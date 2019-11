El Govern insisteix que garantirà el «funcionament normal» del 10-N

El gabinet de seguiment que es va constituir després de la sentència del Tribunal Suprem s'ha tornat a reunir aquest dissabte per analitzar com s'han desenvolupat les mobilitzacions convocades durant la campanya electoral - incloses les del Tsunami Democràtic de la jornada de reflexió - i també per avaluar els preparatius de les eleccions de demà, segons han informat fonts del Govern."Com en totes les eleccions anteriors, l'executiu disposarà totes les mesures necessàries per garantir el normal funcionament del procés electoral", assenyalen les mateixes fonts. En la trobada hi han assistit el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, les conselleres Ester Capella -Justícia- i Meritxell Budó -Presidència- i també el conseller d'Interior -Miquel Buch-, pendent de l'operatiu policial del 10-N.En la trobada, que ha arrencat a les 17.30, s'ha constatat el "desenvolupament cívic i democràtic de totes aquestes mobilitzacions i l’absència d'incidents remarcables", segons detallen les fonts consultades. Al llarg de la jornada de reflexió, el Tsunami Democràtic ha organitzat fins a 300 actes arreu del territori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor