El Tsunami denuncia atacs informàtics de l'Estat a la seva aplicació

L’aplicació de Tsunami funciona com s’esperava en aquesta jornada de proves. L’APP ja ha rebut els primers atacs informàtics per part de l’Estat. No han aconseguit tombar-la. #TsunamiDemocràtic 🌊



📲 https://t.co/lU1vH9IFU5 pic.twitter.com/wMFKNPUwyQ — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 9, 2019

Tsunami Democràtic ha denunciat aquest dissabte a la tarda atacs informàtics per part de l'Estat a la seva aplicació, coincidint amb els actes convocats aquesta tarda a la Plaça Universitat de Barcelona i en d'altres punts de les capitals i municipis catalans. L'atac també coincideix a les portes de l'anunci de "l'acció més ambiciosa" fins al moment, entre l'11 i el 13 de novembre. Segons explica la plataforma en un missatge al Telegram, tot i els presumptes atacs l'aplicació "funciona com s'esperava en aquesta jornada de proves" i ha celebrat que "no han aconseguit tombar-la". Tsunami Democràtic va anunciar aquest divendres que donaria a conèixer noves accions de protesta i instava els ciutadans a preparar-se per "un 11-S de tres dies".

