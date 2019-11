El Tsunami omple d'actes Catalunya durant la jornada de reflexió

EN DIRECTE Crema d'imatges de Felip VI a Vic. També s'ha cremat propaganda electoral de diversos partits espanyolistes; vídeo de @AdriaCostaRifa https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/35njhWZDK8 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

La plaça U d'Octubre i la del Vi de Girona s'han convertit en l'epicentre dels actes que s'han organitzat a la ciutat aquest dissabte, en el marc dels centenars que el Tsunami Democràtic fa arreu de Catalunya. A la plaça U d'Octubre, s'hi fan xerrades antirepressives, tallers i també concerts, a més de ser el punt d'inici de la manifestació que hi haurà al vespre. A la del Vi, fins a les deu de la nit es llegeixen llibres dels independentistes presos i escrits dels condemnats (com les seves al·legacions finals davant el Suprem).



Els qui s'acosten a un i altre lloc –a mitja tarda, cap a 200 persones- expliquen que avui cal reflexionar. Però n'hi ha que tampoc amaguen que hi són per "no normalitzar" la situació "que viu l'independentisme". Tot i que al matí ja s'ha fet un vermut popular a la plaça Catalunya, el gruix dels actes organitzats pel Tsunami Democràtic a Girona ha començat a les quatre de la tarda. Per una banda, a la plaça del Vi; i per l'altra, a la de l'U d'Octubre.

A Vic s'han cremat imatges de Felip VI i s'han celebrat diversos actes, amb el front principal de la jornada a la Plaça Major. S'ha dibuixat un mural gegant amb la paraula "república", a més de diverses celebracions pacífiques per tota la capital d'Osona.Unes 300 persones han ocupat aquest dissabte l'avinguda Roma de Tarragona en l'acció convocada per Tsunami Democràtic a la ciutat amb motiu de la jornada de reflexió. Poc després de quarts de cinc de la tarda, els manifestants han col·locat taules i carpes a la calçada d'aquesta artèria d'entrada a la ciutat, i l'han tallat al trànsit.Persones de totes les edats, moltes d'elles amb llaços grocs i estelades, han participat en jocs de taula, activitats esportives i tallers d'escriure cartes als presos. També s'han fet activitats per als més petits, com ara una lectura de contes, i s'han muntat parades per vendre marxandatge independentista. Per combatre el fred, els organitzadors també han servit xocolata calenta i coca als assistents.Més de 300 persones han respost la crida del Tsunami Democràtic i han omplert la plaça Sant Joan de Lleida durant la jornada de reflexió. Durant tota la tarda s'han organitzat activitats de màgia, música i xerrades. També han actuat els bastoneres i s'han penjat pancartes perquè aquell qui volgués escrivís algun missatge.S'hi poden llegir frases demanant la llibertat dels presos independentistes i a favor de la llibertat d'expressió. També s'han penjat pancartes demanant la independència i avisant els polítics que si no han d'estar a l'alçada de la situació, no agafin els escons. A més, s'ha instal·lat una taula perquè tothom pugui escriure cartes als presos.