Piqué: «Mai he dit que fos independentista»

El jugador del Barça, Gerard Piqué, ha insistit en la idea que ell sempre ha estat a favor del dret a decidir però que "mai he dit que fos independentista". Acostumat a donar la seva opinió en públic, el futbolista blaugrana qüestiona "per què als jugadors ens obliguen a posicionar-nos si quan la gent vota és secret?". En una entrevista a El País Semanal, el del Barça assegura que "jo quan vaig a votar, voto una cosa o una altra, però la gent no té per què saber". "Això que 'els esportistes no es poden mullar...' si es mullen pel que tu penses sí que es poden mullar. És només quan no penses el que diu el jugador", explica Piqué."Els jugadors són altaveus que tenen una repercussió molt gran, però tenim el mateix dret a ser ciutadans com qualsevol altra persona que està passejant pel carrer", afegeix el blaugrana.De fet amb la publicació de la sentència, Piqué ja va fer sentir la seva veu amb una piulada on manifestava sentir-se "orgullós" de ser del Barça després del comunicat que el club va fer sobre la sentència del Tribunal Suprem. A l'entrevista apunta més enllà i assenyala "em sembla molt dura la sentència, no hauríem d'haver arribat a aquest punt. Els polítics d'ambdós bàndols haurien d'haver fet la seva feina".Sobre la defensa del dret a decidir Piqué insisteix que "puc defensar el dret a decidir, com també he defensat la selecció espanyola durant 13 o 14 anys. He defensat les dues coses sense cap problema".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor