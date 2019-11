VÍDEO Albano-Dante Fachin s'autoinculpa contra Marlaska: «Jo sóc el Tsunami. No serveixes per a res!»

EN DIRECTE @AlbanoDante76, a Marlaska: "Jo sóc el Tsunami Democràtic. Marlaska, no serveixes per a res!". Les milers de persones s'autoinculpen amb Dante Fachín, al crit de "tots som Tsunami"; imatges de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/V1mH89WK2G — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

Albano-Dante Fachin ha respost al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska i s'ha autoinculpat. "Jo sóc el Tsunami Democràtic" ha dit Fachin aquesta tarda a l'escenari de Gran Via de Barcelona on a hores d'ara se celebren diversos actes organitzats durant la jornada de reflexió."No serveixes per res" li ha etzibat Fachin qui també ha confessat tenir descarregada l'app de Tsunami i seguir el moviment a les xarxes socials i fer-los RT. El públic assistent ha respost amb aplaudiments crits de "tots som Tsunami" a les paraules de Fachin.Des de la primera acció que va fer Tsunami Democràtic el dia que va sortir la sentència del procés a l'aeroport de Barcelona, que l'executiu espanyol va al darrere del moviment per buscar-ne els responsables. Va ser aleshores quan la xarxa va esclatar amb propostes esbojarrades per donar pistes al ministre.

