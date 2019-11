Milers de persones es concentren a Barcelona convocades pel Tsunami

EN DIRECTE @AlbanoDante76, a Marlaska: "Jo sóc el Tsunami Democràtic. Marlaska, no serveixes per a res!". Les milers de persones s'autoinculpen amb Dante Fachín, al crit de "tots som Tsunami"; imatges de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/V1mH89WK2G — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

EN DIRECTE Dante Fachin critica que “en una democràcia exemplar es puguin tancar webs” i crida els concentrats a mantenir la protesta. "És una vergonya! No passareu!", exclama @AlbanoDante76 entre aplaudiments; imatges de @JordiVelerthttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/GuiWlYWlMI — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

EN DIRECTE Els Doctor Prats canten ‘El raïm es fa pansa’ als concerts del Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) a la plaça Universitat; vídeo de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/OBp6Rbm8ZS — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

Milers de persones es concentren a la plaça Universitat de Barcelona, a tocar de la ja desconvocada - a mitges - acampada d'estudiants, convocats pel Tsunami Democràtic a un macroconcert en plena jornada de reflexió. L'acció, el dia en que el Tsunami està emprant per primer cop la seva app , es duu a terme a la vegada que altres mobilitzacions en prop de 300 localitats catalanes.La protesta s'havia convocat inicialment per "desobeir la Junta Electoral" i "fer-los reflexionar". Aquesta, no obstant, va rebutjar la petició del PP de prohibir les convocatòries d'aquest dissabte, el que significava, de facto, autoritzar-les.Albano-Dante Fachin ha respost al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska i s'ha autoinculpat. "Jo sóc el Tsunami Democràtic" ha dit Fachin aquesta tarda a l'escenari de Gran Via de Barcelona on a hores d'ara se celebren diversos actes organitzats durant la jornada de reflexió."No serveixes per res" li ha etzibat Fachin qui també ha confessat tenir descarregada l'app de Tsunami i seguir el moviment a les xarxes socials i fer-los RT. El públic assistent ha respost amb aplaudiments crits de "tots som Tsunami" a les paraules de Fachin.El concert s'havia convocat inicialment a la plaça de Cataljunya, i aquest mateix dissabte s'ha reubicat a la plaça Universitat. Per l'escenari de la plaça Universitat hi passen All Foll, Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, Els Catarres, Gertrudis, Joan Rovira, La Folie, Músics per la Llibertat, Miquel del Roig, Montse Castellà, Pep i Marieta, Porto Bello, Salva Racero i Zebrass. A més, l'organització ha promès que hi haurà "sorpreses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor