Un incendi crema part d'una fusteria a Olot i amenaça una benzinera del costat

9 dotacions #bomberscat treballem en l'extinció d'un incendi que afecta una fusteria a #Olot #Garrotxa. El foc ha provocat el col·lapse de la 1a planta i es dediquen esforços per evitar la propagació. — Bombers (@bomberscat) November 9, 2019

Un incendi en una fusteria d'Olot amenaça una benzinera situada just al costat. El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de tres de la tarda i ha cremat ràpidament. A conseqüència de l'incendi, s'ha esfondrat la primera planta del negoci que ha quedat totalment calcinada.El problema és que just al costat hi ha una benzinera i els Bombers treballen per evitar que el foc pugui afectar uns dipòsits de gasoil que es troben propers a la zona on hi ha les flames. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat nou dotacions dels Bombers que treballen per apagar l'incendi. De moment, no hi ha coneixement que hi hagi persones ferides.

