El vot per correu cau un 27% a l'Estat

El vot per correu cau un 26,73% al conjunt de l'Estat per a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge, amb 980.696 sol·licituds de vot per correu acceptades, segons ha informat el Govern espanyol aquest dissabte en la presentació del dispositiu electoral.A Catalunya, i amb dades del passat dilluns , les sol·licituds de vot per correu també havien caigut, però força menys: d'un 13,4%.En roda de premsa, la sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, ha explicat que l'Oficina del Cens ha acceptat el 99,42% de les sol·licituds de vot tramitades, que van ascendir a 986.446.Aquestes xifres suposen una caiguda pel que fa a el vot per correu registrat en els comicis espanyols de fa sis mesos, quan Correus va gestionar 1.222.937 vots. Goicoechea ha informat que Correus ja té en custòdia a les oficines postals de destinació un total de 738.653 sobres electorals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor