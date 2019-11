Detinguts vuit homes, tres d'ells a València, per assetjar sexualment nenes menors a través d'Internet

Agents de la policia espanyola han detingut vuit persones, tres d'elles a València, i investiguen a una altra menor d'edat per assetjar sexualment a nenes menors d'edat a través d'Internet. Les detencions s'han produït a Tenerife, Tarragona, Ciudad Real, a Badajoz, a Madrid i tres a València.Segons informa la policia en un comunicat, els arrestats estaven vinculats entre si per una de les seves víctimes, una menor de 13 anys a la qual tots ells assetjaven, que havia pujat diverses fotografies del seu rostre i cos en postures suggeridores a les seves xarxes socials.Això va originar que diversos pedòfils contactessin amb ella per obtenir més material sexual i, fins i tot, quedar amb ella per tenir relacions. Un dels investigats ha estat detingut dues vegades durant la investigació en reincidir en les seves accions delictives, un altre d'ells va aconseguir abusar sexualment de la menor, atès que residia a pocs quilòmetres de la víctima.El procés es va iniciar a l'abril de 2017 quan els agents van rebre un missatge en la qual una mare alertava el contacte de la seva filla, a través d'una coneguda xarxa social, amb una persona que deia tenir una agència de models. Els agents van comprovar l'existència d'un compte en la qual s'anunciava una coneguda marca de llenceria femenina a la recerca de noies, menors d'edat, que volguessin ser models.

