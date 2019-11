Rosalía guanya dos premis als Los40 Music Awards 2019

Rosalía ha rebut dos premis als Los40 Music Awards 2019, que s'han atorgat en un acte a Madrid. La cantant és l'única que ha rebut dos premis d'aquesta edició. D'una banda, ha estat premiada com a artista de l'any a Espanya i, de l'altra, ha rebut el primer a millor cançó Los40 Global Show pel seu tema 'Con altura', juntament amb J Balvin i El Guincho.Entre d'altres premiats, també han estat guardonats Lola Índigo com a artista revelació de l'any, 'Lo siento' de Beret ha estat triada com a cançó de l'any, i Jonas Brothers han rebut el guardó d'artista de l'any en categoria internacional.

