El 10-N, al minut i a fons a NacióDigital

A la pantalla del l'ordinador, la del telèfon o la tauleta. Entrant-hi directament, per Twitter, Telegram, Instagram o qualsevol altra xarxa és el mitjà per seguir la jornada electoral del 10-N i el que passarà a partir de dilluns, quan es preparen diverses convocatòries de protesta i desobediència contra la sentència del Suprem.diari digital líder en català i referència en la informació política i de proximitat, ha desplegat una quarantena de periodistes i analistes per evitar que us perdeu cap detall de la jornada. El minut a minut del diari estarà més actiu que mai per acostar-vos totes les últimes hores i detalls, els nostres periodistes seran a les seus dels partits que ja tenen representació i a la de la CUP i tindreu informació amb gràfics i en temps reals de l'escrutini.Els resultats els podreu filtrar per demarcacions i municipis, però també per comarques. A les seus obriran cava, però tindran realment tots motius de fer-ho? Amb aquest interactiu sobre els partits catalans aquest altre dels partits espanyols ho podreu mesurar. Les divuit edicions territorials del diari explicaran l'impacte de la jornada i les possibles incidències des de la proximitat i sobre el terreny per tal que res se us escapi.A més de l'actualitat informativa, el diari incidirà en l'anàlisi. Respondrà tots els perquès de la jornada, publicarà mapes per analitzar la participació i el seu impacte i també el nivell de suport als partits, i coneixereu en detall els 48 diputats catalans gràcies a un interaciu.abordaran en sengles cròniques l'escenari polític que s'obre a partir de diumenge a la nit a Catalunya i a Espanya idonarà les claus de la jornada al seu Despertador de dilluns.El diumenge a la nit analitzaran els resultats i donaran la seva opinió. El dilluns ho faran, de forma més reposada, el politòleg, i els periodistes

