Cuixart: «Aquest diumenge tenim l'obligació moral d'omplir les urnes»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida a la ciutadania de Catalunya per acudir massivament a les urnes a les eleccions generals del 10-N. "De la mateixa manera que omplim constantment els carrers de cultura, vida i dignitat, aquest diumenge tenim l'obligació moral d'omplir les urnes", ha afirmat Cuixart en un article aquest dissabte al diari Ara "Davant la involució democràtica que patim tots els ciutadans de l'Estat, omplir a vessar les urnes és també un missatge internacional inapel·lable", ha insistit el líder d'Òmnium en l'escrit des de la presó de Lledoners. "Catalans, catalanes, els únics adversaris que hem de vèncer són la por i el totalitarisme, així que diumenge tothom a les urnes. I dilluns tothom a les places i els carrers: que la cultura i la lluita no-violenta siguin sempre la nostra bandera", ha insistit Cuixart, que en una conversa amb el Wall Street Journal també ha vaticinat que "si no hi ha diàleg amb Catalunya, la inestabilitat a Espanya continuarà".En l'article d'opinió al diari Ara, el president d'Òmnium també ha carregat contra la visita del rei Felip VI en plena campanya electoral a Barcelona. "En nom d'una pretesa tolerància i convivència, el rei d'Espanya ha vingut a Catalunya per avalar l'estratègia de la repressió, per celebrar la violència institucional de l'Estat", ha criticat Cuixart, que igualment considera que Espanya "s'ha carregat la divisió de poders i fa saltar pels aires el seu propi estat de dret".El líder d'Òmnium –condemnat a 9 anys de presó- posa d'exemples el govern en funcions que es vanta de tenir la Fiscalia a les seves ordres o que impulsa "una llei Corcuera 2.0 per tancar webs sense ordre judicial". "Vivim en un grau de violència policial i judicial inèdit des de la mort del dictador", ha alertat Cuixart, que afirma que en aquest escenari "és molt important mantenir, a parts iguals, la determinació i la serenor"."Mantenir la confrontació democràtica és l'única manera que tenim, des de la societat civil, d'evidenciar la manca de voluntat d'entesa de l'Estat", ha recordat el president d'Òmnium, que demana "esforç i voluntat de sacrifici, i navegar entre les pròpies contradiccions". "La història ens ensenya que primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i finalment guanyes", ha conclòs Cuixart.

