L'espectacular gigafoto de l'acte «Llum i Llibertat» a Montserrat

Els organitzadors de l'acte Llum i Llibertat , que va encendre les 131 agulles de Montserrat coincidint amb el segon aniversari de l'1-O, han publicat la gigafoto del massís aquella nit, amb un detall espectacular de les agulles, els llums i el perfil de la muntanya. La imatge té una resolució de 53.902 píxels d'amplada i 11.625 d'alçada.L'encesa es va portar a terme sense problemes i cap làmpada no va fallar. Uns cinc-cents escaladors i alpinistes van pujar a les parts més altes del massís per retre homenatge als cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya. Allà hi van passar la nit per assegurar-se que la llum no s'apagava. Sílvia Bel i Núria Picas van pujar a una agulla, igual que també va fer el President Quim Torra per estar-hi una estona.L'acte, que va aplegar centenars de persones a la muntanya i en diversos miradors, també va servir per reclamar la llibertat del país per mitjà d'una performance "d'impacte internacional", tal com van destacar els organitzadors.

