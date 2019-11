Vox creix encara més i el PSOE segueix caient en l'última enquesta prohibida

La darrera entrega de l'"enquesta prohibida" del Periòdic d'Andorra , que s'ha publicat aquest dissabte al migdia, manté i accentua la tendència dels darrers dies: Vox va a l'alça, mentre el PSOE, tot i guanyar les eleccions a gran distància del segon continua a la baixa, igual que el PP. Aquesta és la cinquena i penúltima enquesta de la sèrie, i aquesta nit és publicarà la darrera abans dels comicis de demà.Segons aquesta enquesta, el partit de Pedro Sánchez obtindria una forquilla d'entre 113 i 118 escons, dos menys que els 115-120 que li atorgava 24 hores abans. Igualment cau el PP, que obtindria 80-85 diputats, mentre que en l'enquesta anterior la xifra pujava a 84-88.Per contra, segueix creixent Vox, en tercera posició amb 54-60 escons, lleugerament per sobre dels 54-60 del sondeig publicat divendres. Unides Podem obtindria de 38 a 42 escons, lleugerament més que els 38-40 del dia anterior, i Cs es recuperaria de les pèssimes xifres del darrer estudi, passant d'una forquilla de 8-10 a una altra de 10-15.Pel que fa a Catalunya, l'enquesta confirma que l'independentisme podria obtenir la meitat dels 48 escons que s'hi escullen: 12-13 per a ERC, 6-7 per a JxCat, i 3-4 per a la CUP.

