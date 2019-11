Reunió a la Moncloa del comitè sobre Catalunya en la jornada de reflexió

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha presidit aquest dissabte la reunió del comitè de seguiment de la situació a Catalunya, que s'ha celebrat a la Moncloa. Aquest comitè es va posar en marxa abans de la sentència de l'1-O i serveix per analitzar al detall les mobilitzacions convocades al carrer.A la reunió, també hi han participat la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, i el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, segons ha informat el govern espanyol. L'executiu estatal ha desplaçat a Catalunya efectius extres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per al dispositiu de seguretat d'aquest cap de setmana electoral.

