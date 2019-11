El Pícnic per la República talla la frontera al Pertús per la Diada de la Catalunya Nord

Activistes convocats pel Pícnic per la República han tallat aquest dissabte la frontera amb França a l'alçada del Pertús. L'acció, dos dies després que s'hagi celebrat la Diada de la Catalunya Nord, i el mateix dia que hi ha convocada una manifestació a Perpinyà, vol commemorar «360 anys de resistència», i s'ha dut a terme amb el lema "Sem sempre un sol poble", en referència als catalans al sud i al nord de la frontera.A les quatre de la tarda hi ha convocada una manifestació a la plaça Catalunya de Perpinyà, amb el lema "Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans". Posteriorment se celebrarà un acte polític al Castellet, també a la capital del Roselló.

