L'Audiència Nacional revisarà la presó preventiva de quatre CDR empresonats acusats de terrorisme

La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional revisarà el pròxim dimecres 13 de novembre la presó preventiva de quatre delsinvestigats per delictes de pertinença a grup terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. La revisió es farà en vistes individuals a partir de les 10.45 hores, on les defenses d'Eduard, Xavier, Ferrani Guillem Xaviersol·licitaran la llibertat provisional.Aquesta setmana s'ha conegut el sumari de l'Operació Judes on es detallen els materials decomissats per la Guàrdia Civil durant els escorcolls als domicilis dels nou acusats de terrorisme el passat 23 de setembre. De fet, la defensa dels CDR, Alerta Solidària, ha negat que es trobessin explosius, tal com detalla el sumari de la investigació.Les defenses dels investigats han demanat en els seus recursos l'aplicació de l'article 766.5 de la Llei d'Enjudiciament Criminal perquè la revisió de l'ordre d'empresonament es faci en una vista en què els advocats exposin els seus arguments al tribunal, que conformen tres magistrats. De tota manera, no hi seran presents els investigats, sinó només els seus lletrats i el fiscal del cas,Carballo.La Secció Segona també revisarà la situació personal d'un altre dels investigats, Jordi Ros, encara que si s'escau, no se celebrarà vista, ja que la seva defensa no ho ha sol·licitat en el seu recurs d'apel·lació, segons han precisat fonts jurídiques.

