Sanitat demana als al·lèrgics a la soja que no consumeixin un tipus de pernil dolç

Les autoritats sanitàries recomanen a les persones al·lèrgiques a la soja que s'abstinguin de menjar un pernil dolç en concret perquè conté traces de soja que no havien estat declarades.L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (ASEAN) assegura que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de persones. Les dades del producte implicat són: pernil dolç de fines rodanxes de la marca Monells en envàs de 150 grams i amb data de consum preferent 14/12/2019 Lot: 3949.El producte afectat ha estat fabricat a l'estat espanyol i distribuït a Andalusia, Balears, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i València i també a Andorra.S'ha procedit a informar a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI i també als serveis de la Comissió a través del RASFF (Xarxa d'Alerta Alimentària europea).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor