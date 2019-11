El Tsunami canvia el lloc de la seva convocatòria a Barcelona

Atenció! 📣 Canvi de lloc a Barcelona. Ens veiem a les 11h a la Plaça Universitat!



Us proposem un nou repte: ajudar l'Estat a saber que Tsunami Democràtic és tothom. 🌊



Convoquem a les 11h a Plaça Universitat per ajudar en el muntatge. Demostrem #LaForçaDeLaGent 🌊 pic.twitter.com/YuZe0BP6In — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 9, 2019

Canvi de lloc de la mobilització convocada pel Tsunami Democràtic aquest dissabte a Barcelona. Si inicialment havia cridat a concentrar-se a la plaça de Catalunya a les quatre de la tarda, i a acudir-hi a les 11 del matí per fer-ne els preparatius, ara la convocatòria és a la plaça Universitat.El Tsunami havia cridat a manifestar-se festivament a totes les poblacions catalanes en aquesta jornada de reflexió, des de les quatre de la tarda. Hi ha convocats actes en prop de 300 municipis del país. A Barcelona, la protesta tindrà forma de macroconcert per "desobeir la Junta Electoral" i "fer-los" reflexionar.Està previst que hi actuïn All Foll, Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, Els Catarres, Gertrudis, Joan Rovira, La Folie, Músics per la Llibertat, Miquel del Roig, Montse Castellà, Pep i Marieta, Porto Bello, Salva Racero i Zebrass.

