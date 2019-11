Fideuada, sumar-se al Tsunami o veure «Joker»: la jornada de reflexió dels candidats catalans

Els caps de llista dels partits catalans passaran de formes ben diferents la jornada de reflexió, després d'una campanya curta però intensa. Així la viuran els candidats per Barcelona dels principals partits:Rufián i Asens coincideixen en JokerEl cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, passarà el dia de la jornada de reflexió en família, concretament amb el seu fill a qui, segons ha indicat, fa "molt temps que no veu". Entre d'altres coses, assegura que vol aprofitar per anar al cinema a veure el film Joker . "Fa molt temps que dic a la gent del meu voltant que no em parlin gens de la pel·lícula", ha subratllat. També ha dit que té previst ser al carrer amb la gent per gaudir del dia festiu, en al·lusió a les activitats que té previst Tsunami Democràtic durant la jornada de reflexió.El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, aprofitarà per estar amb la seva família el dia de la jornada de reflexió. Esmorzarà amb la seva mare, que ha vingut a visitar-lo des de Mallorca, i després dinarà a casa de la seva àvia, que té 102 anys, i a qui diumenge també acompanyarà a votar. Segons assegura el candidat, l'àvia és per ell una referent d'una "generació de dones valentes, republicanes i cultes". A la tarda Asens anirà al cinema, que reconeix que és una afició que li apassiona però que té poc temps per gaudir, i mirarà la pel·lícula Joker, que recorda que és reivindicada "per molts dels joves de les protestes globals".La cap de llista de JxCat, Laura Borràs, té previst passar el dia de reflexió a casa per poder descansar. L'exconsellera ha estat amb febre tota la campanya i aprofitarà el dissabte per reposar al llit. D'altra banda, fonts de JxCat apunten que candidats al Congrés i Senat, així com diputats al Parlament, se sumaran a les mobilitzacions del Tsunami pel dia de reflexió, amb l'argument que els dirigents de JxCat "sempre" han estat al costat de la gent i al carrer.La cap de llista de la CUP-PR per Barcelona, Mireia Vehí, participarà el dissabte a la crida que s’ha fet des de la mobilització popular a celebrar una “jornada de reflexió col·lectiva”. En paral·lel, els diputats Carles Riera i Natàlia Sánchez i el candidat per Girona el 10-N, Non Casadevall, participaran en la manifestació per la diada de Catalunya Nord, a Perpinyà.El president de Senat i candidat del PSC a la cambra alta, Manuel Cruz, descansarà durant la jornada de reflexió després d'uns dies intensos, en què ha hagut d'assumir el pes de la campanya per l'absència de la cap de llista al Congrés, Meritxell Batet, de baixa mèdica. Cruz dedicarà el matí a fer un passeig i dinarà fora de casa "per no donar feina". A la tarda, anirà al cine a veure Mientras dure la guerra , d'Alejandro Amenábar, amb Miguel de Unamuno com a protagonista, autor que ha citat en algun acte de campanya. Per la seva banda, Batet aprofitarà la jornada de reflexió per a descansar, ja des de Barcelona, després que hagi passat tota la campanya de baixa mèdica per vertigen. De cara diumenge, està previst que s'acosti a votar al seu col·legi electoral habitual, a la zona de Vallcarca.Pel que fa a la cap de cartell de Cs a Barcelona, Inés Arrimadas, té previst aprofitar la jornada de reflexió per estar amb la família. A més, també farà una passejada prop del mar a la capital de Catalunya, i dinarà una fideuà.La cap de llista del PPC per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo destinarà el dia de reflexió a descansar i, a diferència de les eleccions anteriors, no ho farà acompanyada de les seves filles, ja que seran a Madrid. La seva intenció és passejar per la ciutat i visitar la Barceloneta, les Rambles i probablement la Catedral del Mar, que considera "l'església més bonica d'Espanya".Finalment, el número u de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, té previst passar el dia en família, fent un pícnic amb els seus fills i passant la tarda en una celebració familiar.

