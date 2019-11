La Junta Electoral ordena a Torra retirar un tuit on parla d'«exili i presos polítics»

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat aquest divendres a Quim Torra la retirada immediata d'un missatge en el perfil institucional de Twitter per les seves referències "d'exili i presos polítics". La resolució estima parcialment un recurs de Cs, que va acusar Torra de difondre missatges a través del perfil institucional de la xarxa social "contraris al principi de neutralitat" dels poders públics.La JEC transcriu el tuit: "L'exili i els presos polítics evidencien la incapacitat de resoldre de manera democràtica el conflicte amb Catalunya i utilitzen el conflicte català per no parlar dels grans reptes del segle XXI i la seva incapacitat per afrontar-los".No obstant això, la JEC no ha demanat la retirada d'un missatge del compte oficial del Govern en el següent sentit: "El President Quim Torra rebrà aquest dijous representants dels claustres de les universitats catalanes que li lliuraran el manifest rebutjant les condemnes dels presos polítics catalans".La resolució també ha dictaminat que "no procedeix incoar expedient sancionador" atenent a les circumstàncies concurrents en aquest cas i per l'entitat dels missatges difosos, encara que ha dit que, en el primer cas, es va fer un ús partidista del perfil, contrari al principi de neutralitat.

