La JEC no prohibeix els actes del Tsunami durant la jornada de reflexió

La Junta Electoral Central (JEC) ha assenyalat aquest divendres que no és competent per prohibir les accions convocades a Catalunya pel Tsunami Democràtic durant la jornada de reflexió i el dia de les votacions d'aquest diumenge, però ha recordat a la Generalitat les seves obligacions en matèria d'ordre públic.En una resolució notificada aquest divendres, l'òrgan electoral ha recordat tant a les juntes electorals provincials com a la pròpia Generalitat el seu deure de garantir el dret a vot i el lliure accés als col·legis electorals i a impedir que es portin a terme comportaments que pertorbin la lliure voluntat dels electors.La Junta Electoral de Barcelona va remetre a la JEC la petició de PP per a la suspensió de les "reunions i manifestacions" convocades per la plataforma Tsunami Democràtica contra la sentència del procés que, segons els populars, busquen "incidir" en les eleccions i "afavorir" a les urnes als partits independentistes.En concret, el PP va sol·licitar a les quatre juntes electorals provincials catalanes la dissolució dels actes que continguin "lemes, símbols, proclames, declaracions o actuacions en defensa de les idees o propostes exclusivament defensades i representades per algunes candidatures". També va demanar a l'àrbitre electoral que prengués "les mesures necessàries per garantir l'absoluta neutralitat en els espais públics durant la jornada de reflexió" i davant l'"eventual ocupació" de col·legis electorals tant dissabte com diumenge.En la seva resolució d'aquest divendres, la JEC ha assenyalat que no té competències "per prohibir de manera prospectiva i amb caràcter general la realització de qualsevol acte o manifestació durant les jornades de reflexió i de votació" però adverteix que sí "li correspon recordar la Generalitat de Catalunya, com a autoritat governativa competent en matèria d'ordre públic, que ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir l'absoluta neutralitat en els espais públics" durant les dues jornades.En concret, l'organisme electoral assenyala a la Generalitat l'obligació de garantir aquesta neutralitat "en particular respecte de concentracions o manifestacions que continguin lemes, símbols, proclames, declaracions o actuacions en defensa d'idees o propostes exclusivament defensades i representades per algunes candidatures".Igualment, recorda a les Juntes Electorals Provincials el seu deure de vetllar "pel compliment estricte d'aquestes garanties" relatives a la prohibició establerta a l'article 53 de la LOREG de realitzar actes que indueixin el sentit del vot després de la conclusió de la campanya electoral.La JEC apel·la a l'acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona del passat dia 5 per incidir en l'obligació de les Juntes Electorals Provincials de "garantir les condicions d'exercici del dret a vot i, per tant, que la formació de la voluntat dels electors i l'exercici del vot es dugui a terme en condicions d'absoluta llibertat i sense cap pertorbació ".En aquest sentit, la JEC ha emfatitzat que això engloba tant "el dret fonamental al sufragi actiu" com també "la pròpia protecció de el principi democràtic", incidint que tant les Juntes Electorals com la Generalitat han de garantir "el lliure accés als col·legis electorals i que no es duguin a terme comportaments que pertorbin la lliure voluntat dels electors".En aquest sentit, ha recordat que la LOREG prohibeix "formar grups susceptibles d'entorpir, de qualsevol manera que sigui, l'accés als locals electorals, així com la presència en les seves proximitats de qui puguin dificultar o coaccionar el lliure exercici de el dret de vot (article 93)" amb l'objectiu de "garantir l'exercici amb plena llibertat de el dret fonamental de sufragi reconegut en l'article 23 de la Constitució ".

