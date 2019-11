Álvarez de Toledo reivindica el PP com a «vot útil, patriòtic, necessari i adult» per fer fora Sánchez

La candidata del PPC a les eleccions espanyoles Cayetana Álvarez de Toledo ha exalçat la seva formació com a l'única capaç de fer fora el socialista Pedro Sánchez de La Moncloa i ha demanat "reagrupar" els vots del centre-dreta en la figura del president del PP, Pablo Casado."Mai un vot útil ha estat més patriòtic, més necessari i més adult", ha proclamat en l'acte de tancament de campanya celebrat aquest divendres al barri de Gràcia de Barcelona. Álvarez de Toledo ha carregat contra Cs per haver "renunciat a articular una alternativa constitucionalista a Catalunya" i no haver volgut una aliança electoral amb el PPC sota el nom d'Espanya Suma."És un error històric", ha advertit l'aspirant popular davant de prop de 300 persones, entre elles el president del partit, Alejandro Fernández, i els caps de llista per Tarragona, Jordi Roca; Lleida, Dante Pérez, i Girona, Alberto Mas.

