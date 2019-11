Vox apel·la a l'esperit de «reconquesta» per «recuperar la nació» dels independentistes i de l'esquerra

El candidat del partit d'ultradreta ha fet una crida també a fer front als que diuen que "la dona no és dona i l'home no és home i volen dilapidar el pilar de la nació que és la família". A més, ha qualificat d'"infames" i "totalitàries" lleis com la de memòria històrica o la llei per combatre la violència de gènere.De fet, Garriga ha recordat que els tres principis sobre els quals es va fundar el partit són la defensa de la pàtria, la llibertat i els valors "heretats" dels pares i els avis. "També direm que Espanya serà cristiana o no serà", ha conclòs.Per altra banda, i en la línia de tota la campanya, Garriga ha estès la mà a tots els votants, vinguin d'on vinguin -fins i tot ha dit de Podem- perquè votin Vox si són "patriotes" i se senten "abandonats".Al seu torn, el número dos per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha expressat el desig que la formació dupliqui la seva representació al Congrés i s'ha referit als assistents com "els herois de la plaça d'Artós".En les eleccions del 28-A, Vox també va optar per tancar campanya en aquest indret de Sarrià, referent dels ultres i els feixistes.