Quines són les paraules que més ha piulat cada candidat?

PARAULES MÉS PIULADES PER CASADO (PP)

PARAULES MÉS PIULADES PER RIVERA (CS)

PARAULES MÉS PIULADES PER IGLESIAS (PODEM)

PARAULES MÉS PIULADES PER ABASCAL (VOX)

PARAULES MÉS PIULADES PER ERREJÓN (MÉS PAÍS)

PARAULES MÉS PIULADES PER RUFIÁN (ERC)

PARAULES MÉS PIULADES PER ASENS (EN COMÚ PODEM)

PARAULES MÉS PIULADES PER BORRÀS (JXCAT)

PARAULES MÉS PIULADES PER VEHÍ (CUP)

Twitter i, per extensió, totes les xarxes socials són una eina essencial de campanya. Ara bé, què hi diuen els candidats? En aquest article hem descarregat les darreres 1.000 piulades de cadascun dels principals caps de llista estatals i catalans que han fet campanya i hem analitzat quines són les paraules més repetides en cadascun -tenint en compte substantius, verbs, adjectius, determinats adverbis, hashtags i noms d'usuaris-, perquè en pugueu treure conclusions.Com es pot observar, moltes paraules es repeteixen, com "govern", i el PSOE i Sánchez estan en boca de molts -en especial, de la dreta, segurament no per tirar-li floretes-. Igualment, el nom d'usuari de cadascun d'ells també apareix sovint, ja que, en l'anàlisi, s'inclouen els retweets i alguns -com sobretot Laura Borràs- repiulen sovint qui els cita. Els candidats espanyols, a més, tenen Espanya a la boca -en especial, Santiago Abascal, descaradament, en quatre de les sis paraules més usades- i, en menys mesura, els caps de llista catalans citen també Catalunya. Curiosament, Mireia Vehí és l'única que, entre les deu paraules més usades, no hi ha el seu país, a banda de ser la que menys repeteix paraules.

