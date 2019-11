La CUP apel·la a la «ingovernabilitat» i avisa que amb la unitat «perdem moltíssim» al Congrés

Vehí durant el seu míting Foto: Juanma Peláez

Mireia Vehí tancant l'acte de la CUP Foto: Juanma Peláez

El diputat al Parlament, Vidal Aragonés Foto: Juanma Peláez

Una plaça de les Dones del Tèxtil, on s'han registrat baixes temperatures Foto: Juanma Peláez

Serracant, Vehí, Reguant i Vidal Aragonès, a l'acte final de campanya Foto: Juanma Peláez

El regidor de Sabadell, Maties Serracant Foto: Juanma Peláez

"Ingovernabilitat", "unitat popular", "lluita contra els desnonaments i els drets civils" i missatges contra ERC -l'assistència a la boda d'un representant de l'Íbex del vicepresident Aragonès- i Junts per Catalunya (JxCat) -la dimissió de Buch-, ha estat el més escoltat en el darrer acte de campanya a les eleccions espanyoles de la CUP, celebrat a Sabadell. La cap de llista, i exveïna de la ciutat, Mireia Vehí, ha insistit en què el partit va a Madrid a "ingovernar" i ha rebutjat la unitat independentista, reclamada des de JxCat, perquè "perdem moltíssim".Ara bé, Vehí ha condicionat el suport si hi ha "reposta unitària per aturar desnonaments" i lluitar pels "drets civils", així "com defensar l'autodeterminació", tot plegat, ha resumit, "amb aquestes bases, podem parlar del que vulguin". Encara que ha subratllat que al Congrés "no s'hi guanya res. Només s'hi va a perdre". Ha recordat que el que era CiU, després PDECat i ara JxCat han estat "els del pacte i la negociació", advertint que la llei per prohibir partits, que amenaça ara les formaciones independentistes, "la va votar a favor Convergència i Unió".El darrer acte dels cupaires, dut a terme aquest divendres, ha estat en un punt de Sabadell no escollit a l’atzar: la plaça de les Dones del Tèxtil, on fa una mica més d’un mes i mig s’hi va desplegar la Guàrdia Civil, en el marc de l’Operació Judes . Aquesta vegada, però, amb un nombre inferior de gent i amb una temperatura més freda, per sota dels 10 graus. Tot i que l'elecció també ha respost pel canvi de nom de l'emplaçament, encara que com s’ha recordat en l’arrencada de l’acte, “les plaques s’entossudeixin a recordar” l'alcalde Marcet -el nom originari de la plaça, un exalcalde de l'època franquista-.Vehí ha reconegut el seu error durant la celebració del debat de TV3 amb el candidat d'ERC, Gabriel Rufián: "Tot el país ho sabia menys jo", ha ironitzat, per a continuació afegir: "ells van a casaments amb gent de l'Íbex 35, que desnona, talla la llum, l'aigua i el gas de la gent".En la mateixa línia s'ha expressat el diputat al Parlament, Vidal Aragonés, que ha llançat un altre dard als republicans, “a les joventuts”, ha especificat per utilitzar “l’Espanya ens roba”. “L’opressió té uns altres elements” i n'ha enumerat, entre d’altres, l’església, el sistema judicial, la banca i els “cossos policials repressius”. Ha insistit que els anticapitalistes van a Madrid, perquè “la nostra proposta política és de construcció d’unitat popular”.L'eslògan que més ha ressonat a la plaça de les Dones del Tèxtil ha estat la "dimissió de Buch", el conseller d'Interior, juntament amb la del ministre Fernando Grande-Marlaska. La candidata número 3 a les llistes per Barcelona, Eulàlia Reguant, ha interpel·lat Buch: "Replegar els Mossos i no contribuir a la barbaritat del govern espanyol", en referència a l'ampli desplegament policial previst per a la jornada electoral de diumenge. A la vegada, que ha qualificat "d'inviable" la possibilitat de pactar un referèndum i l'amnistia amb l'Estat. Per això, ha exclamat: "cal tornar als carrers i carreters i estar pendents del mòbil", en clara al·lusió al missatge de Tsunami Democràtic L'exalcalde de Sabadell, i número 6 a la llista, a més d'actual regidor a l'Ajuntament, Maties Serracant, ha justificat la intenció de la CUP d'anar a Madrid, per primera vegada a la història , "volem ser la caixa de ressonància del que passa als carrers. "No anem a suplicar sinó a exigir", ha recalcat i ha continuat, "anem a fer una esmena a la totalitat al règim del 78". Serracant ha recordat, "no anem a pactar una rendició, a fer-lo ingovernable".A més de Vehí, Reguant, Vidal Aragonès i Serracant, també han participat en l'acte final el candidat número 11 a les llistes per Barcelona, Manuel Moles, la primera tinent d'alcalde de Ripollet, Pilar Castillejo, i l'exregidor a Sant Cugat, Ignasi Bea.

