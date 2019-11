Sánchez s'erigeix com a «salvador» de Catalunya per frenar la ultradreta i l'independentisme

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha tancat la campanya del PSC i del PSOE del 10-N amb un míting a la Fira de Barcelona, davant de 3.000 persones, segons el partit. Sánchez ha reivindicat els socialistes com els únics que poden "salvar" Catalunya de la ultradreta i els independentistes, als quals ha qualificat d'"extremistes".El líder del PSOE ha insistit a dibuixar una "crisi de convivència" a Catalunya i ha defensat que la millor recepta és un govern fort, progressista i moderat encapçalat per ell mateix. "Som l'esperança de Catalunya i d'Espanya", ha dit.Sánchez ha qualificat els votants socialistes com aquells que no volen "confrontació ni conflicte i ha agraït al PSC el seu paper en la política catalana. "Quan hàgim superat aquesta crisi de convivència, es reconeixerà la seva contribució única", ha defensat.El president del govern espanyol en funcions ha resumit el 10-N en una dicotomia: o vots per al PSOE, o vots per a "qualsevol altra formació política" que impedirà la creació d'un govern progressista.La ultradreta i l'independentisme "acomplexats"El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també ha esbossat un escenari de confrontació a Catalunya i ha demanat el vot per al PSC per revertir-lo després del 10-N. "L’amor tornarà a enderrocar els murs de l’odi a Catalunya, Espanya, Europa i el món. "No permetrem més fronteres, divisions ni trinxeres", ha etzibat.El líder dels socialites catalans ha parlat d'un escenari polític de "radicalització", en què Vox "acomplexa" la dreta i la CUP ho fa amb l'independentisme. "Han abandonat el centre i el catalanisme, que avui representa el PSC", ha afirmat.Iceta ha reduït els possibles resultats de diumenge a dues opcions. La primera, un govern lideat per Pablo Casado però "segrestat" per la ultradreta de Vox. La segona, un govern de "progrés" encapçalat per Sánchez.El primer secretari del PSC ha donat pas a una intervenció enregistrada de Meritxell Batet, la cap de llista del PSC al Congrés, absent durant tota la campanya per motius de Salut. La presidenta del Congrés ha demana "frenar" Vox, "refer" el que els independentistes han fet "malbé" i evitar que "governi l'odi".Un odi que segons el ministre d'Afers Exteriors i futur cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, recorda al viscut a Iugoslàvia durant la guerra dels Balcans. Després que dimecres assegurés que Catalunya vivia un "enfrontament ètnic", aquest divendres Borrell ha mesurat les seves paraules i s'ha limitat a criticar els indepentistes que s'emmirallen en la independència eslovena i a recordar que la guerra als Balcans va provocar 150.000 morts.Borrell ha reivindicat el passat d'Espanya com a "potència colonial". En aquest cas, però, sense mencionar les morts provocades pel colonialisme espanyol i europeu.El ministre ha demanat recuperar la unitat "perduda" a Catalunya i el "projecte comú" amb la resta de l'estat espanyol. "No anirem enlloc perquè aquesta és la nostra terra", ha assegurat, alhora que reivindicava que els emigrants espanyols a Catalunya han treballat "com negres".

