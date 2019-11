EN DIRECTE Roger Español (@FrontRoger) candidat de JxCat al Senat, exhibeix la seva vessant com a saxofonista al míting final de la formació interpretant 'El cant dels ocells'. Rep forts aplaudiments del públichttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/mDwVbVufNh — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

El cap de llista de JxCat al Senat Roger Español ha interpretat aquest divendres 'El cant dels ocells" en el míting de final de campanya. Español ha fet gala de les seves dots com a saxofonista, i ha estat reconegut per part dels assistents amb forts aplaudiments.L'acte, celebrat a Cotxeres de Sants, ha comptat també amb les intervencions de la número u pel partit al Congrés Laura Borràs, l'expresident Carles Puigdemont, Quim Torra, Artur Mas, i els caps de cartell territorials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor