Ciutadans tanca la campanya amb l'ai al cor i somiant en una remuntada

"Remuntada", mostraven amb nou lletres unes joves seguidores de Ciutadans en el míting final del partit al Plau de Congressos de Barcelona. "Remuntada", han repetit els tres oradors d'aquest acte final de campanya. "Fa olor de remuntada", subratllava Inés Arrimadas per donar moral als congregats. Al partit taronja tothom és conscient que diumenge pot ser el final de molts somnis i ambicions. No un final definitiu, que això en política no se sap mai, però sí d'un sotrac dels que fan època.Ciutadans defensa uns resultats que el 28-A van suposar el 15,86% dels vots, la condició de tercera força a l'estat i 57 escons. Amb tot, va saber a poc perquè uns mesos abans, les expectatives eren molt altes i perquè no van aconseguir -per poc- arrabassar la segona posició al PP. A Catalunya, el 28-A van ser 5 diputats, la cinquena posició i quasi 500.000 vots."Remuntada!", han cridat en diversos moments els assistents al míting. Lorena Roldán, Inés Arrimadas i Albert Rivera han insistit en una xifra molt gràfica per moure a la participació: amb un 2% més de vots, han dit, Ciutadans obtindria 20 diputats més, 20 escons preciosos per assaborir el premi gros: fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.Els dirigents de Ciutadans han tornat a fer-se forts en el tram final de la campanya en la dramatització del vot, un mecanisme que creuen que pot ajudar a mobilitzar els votants avui dubtosos. S'ha d'anar a votar perquè a Catalunya "encara s'ha de defensar la llibertat", suposadament amenaçada pels "separatistes". Inés Arrimadas ha assegurat que els sobiranistes "continuen adoctrinant, continuen assenyalant-nos, no només les nostres seus sinó a les nostres famílies". Han apel·lat a la "valentia", buscant l'empatia amb el públic. Votar Ciutadans no és fer-ho per una opció més. És un acte d'heroisme enmig del perill.Les crides a la participació han estat contínues, ben convençuts que cal desmentir totes les enquestes, absolutament totes, que dibuixen un panorama desolador per les sigles taronja. Potser per animar a la concurrència, s'ha preparat un escenari discotequer amb música a tota castanya, que ha preparat l'ambient per rebre el líder com si fos una estrella. Al so de The best, de Tina Turner. "El millor". Diumenge veurem.

