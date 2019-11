Rivera diu que ha tancat la campanya a Barcelona perquè encara «s'hi ha de defensar la llibertat»

Albert Rivera ha exigit a Pedro Sánchez que garanteixi la "llibertat de vot" diumenge en al·lusió a possibles accions de col·lectius independentistes. Ho ha dit en el míting final d ela campanya, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona. Rivera s'ha "compromès", si és president, a que la llibertat es respecti "en tots els racons d'Espanya".El líder de Ciutadans ha explicat perquè va començar la campanya a Cadis i l'ha clos a Barcelona: "Perquè Cadis és el bressol de la llibertat a Espanya", recordant que va ser allí on el 1812 els liberals -"uns valents i una mica bojos, com nosaltres"- van aprovar la primera Constitució de l'estat. Tanquen la campanya a Barcelona perquè "s'ha d'estar a tots els llocs on la llibertat està en perill".A Ciutadans hi ha molta preocupació pel que diguin les urnes diumenge i Rivera ha fet els màxims esforços per mostrar empatia amb el públic: "Soc un dels vostres", "el meu equip és Espanya", assegurant que va créixer en una família treballadora que es va haver d'obrir camí. Rivera ha fet crides contínues a la participació per "posar fi a 40 anys de concessions dels dos partits, PSOE i PP, als separatistes, cedint al seu xantatge". Una situació que s'acabarà si ell és president.En la seva intervenció, Rivera ha tornat a donar exemples d'una dicotomia curiosa. D'una banda, ha fet moltes referències a la "moderació", ha repetit diverses vegades paraules com "liberals" i "compatriotes", i alhora s'ha referit en termes molt despectius als seus adversaris. Ha dit que diumenge se sabrà "quants escons té l'odi i quants la llibertat" o "quants escons té la corrupció i quants l'honestedat". En un altre moment, ha demanat el vot perquè els "xoriços ibèrics" siguin derrotats pels "liberals ibèrics". Sobre la corrupció, ha dit en referència a Andalusia que "els espanyols no es mereixen governs que gastin els seus diners en putes i prostíbuls" com havia passat a la Junta d'Andalusia.Abans que ell, ha intervingut Inés Arrimadas, qui ha volgut donar ànims als seus simpatitzants, assegurant que "fa olor a remuntada, fa olor a Andalusia". En les eleccions del 2 de desembre, ha dit, Susana Díaz només es preguntava quin partit pactaria amb ell, i al final, la van enviar a l'oposició, el mateix lloc on ara volen enviar Pedro Sánchez.Arrimadas ha fet elogis encesos de Rivera: "Ningú us defensarà com ell. S'ha deixat la pell per tots vosaltres". La dirigent taronja i cap de cartell per Barcelona ha fet una crida a "tornar a fer història, com vam fer aquí". Tant ella com Rivera han rememorat els primers passos del partit a Catalunya, on va néixer. Ara volen "tornar a fer història".

