En Comú Podem crema els darrers cartutxos per evitar un govern «de Sánchez i Casado»

Rosa Lluch, candidata d'En Comú Podem al Senat, ha reconegut sentir-se "òrfena" del catalanisme del PSC. Foto: En Comú Podem

Un dels principals reptes dels comuns el 10-N és aconseguir l'escó al Congrés per Girona que van perdre a l'abril. Per això En Comú Podem ha triat Blanes per celebrar aquest divendres l'acte final de campanya, en què la coalició ha fet una darrera crida al vot per evitar un pacte entre el PSOE i el PP per governar Espanya."Si no voleu un Govern de Sánchez i Casado, si esteu farts de tenir un mur davant, si el que voleu és un President que escolti i respecti Catalunya, l’únic vot útil a Espanya, Catalunya i Girona és el de Pablo Iglesias, Unidas Podemos i En Comu Podem", ha emfatitzat el cap de llista per Barcelona, Jaume Asens, que ha rememorat que el PSOE va guanyar a l'abril apel·lant a l'esquerra però després dels comicis no va tancar un pacte amb Podem.Anant més enrere, ha recordat que "el PSOE i el PP van trencar el pacte social amb l'article 135 de la Constitució" que garantia el pagament dels deutes de l'Estat per sobre de qualsevol altra despesa pública. El candidat ha assegurat que el PSOE té "les mans lligades" perquè té "deutes amb els bancs" i ha qualificat de "vergonya" que la formació de Sánchez "hagi fet servir l'Institut de Crèdit Oficial per finançar la seva campanya"."Si no voleu un Govern de Sánchez i Casado, si esteu farts de tenir un mur davant, si el que voleu és un President que escolti i respecti Catalunya, l’únic vot útil a Espanya, Catalunya i Girona és el de Pablo Iglesias, Unidas Podemos i En Comu Podem", ha emfatitzat.Asens també ha explicat que Espanya no es defensa "disparant bales de goma" o "enviant guàrdies civils" sinó regulant els lloguers, derogant la reforma laboral, posant en marxa més escoles i hospitals públics o fent polítiques feministes. "Quan us preguntin quina és la vostra pàtria, porteu-los a una escola pública o a un hospital públic i digueu-los que aquesta és la nostra pàtria, aquesta és la nostra bandera", ha exclamat.El candidat dels comuns al Congrés ha reclamat "treure els presos de la presó" i que Sánchez deixar de "subcontractar a Marchena" la solució al conflicte català. Per apostar pel diàleg, ha receptat el vot als comuns, que segons ha dit, representen els ideals de Rafael Campalans, de Pasqual Maragall o d'Ernest Lluch, la filla del qual concorre amb els comuns en aquests comicis.La candidata al Senat, Rosa Lluch, ha reivindicat el catalanisme socialista del qual "el PSOE sembla que es vol separar" i s'ha confessat "òrfena" d'un PSC que conformava un "paraigües" entre ciutadans d'idees diferents. "Les meves idees no han canviat, han canviat les sigles del partit que voto", ha apuntat.Lluch ha promès treballar perquè es pugui parlar català a la Cambra Alta i oposar-se si es torna a votar un 155. La candidata també ha lamentat que la "repressió de l'Estat" i el "discurs independentista" han silenciat veus com la dels comuns al debat nacional i ha fet autocrítica per no haver fet visible que "Catalunya és un mosaic" i no està dividida en dos blocs monolítics entre partidaris i detractors de la independència. A més, ha "aquell socialisme catalanistaLa número dos de la candidatura, Aina Vidal, s'ha adreçat als "socialistes de cor" i als electors que en el passat han votat ERC: "No volem que canvieu les vostres idees, atreviu-vos a votar En Comú Podem per aconseguir polítiques d'esquerres". Vidal ha assegurat que el PSOE no vol Podem al govern perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, "se sent més còmode amb Blackstone" que amb els morats. A més, ha carregat contra la ministra d'Economia, Nadia Calviño, per anunciar que no derogarà la reforma laboral i contra el ministre de Foment, José Luis Ábalos, per justificar l'atur perquè "hi ha més confiança a trobar feina".El diputat Joan Mena ha demanat a ERC que "s'aclareixi" i "deixi la mà de la dreta" del president de la Generalitat, Quim Torra, per construir amb els comuns "una Espanya plurinacional com la que mereixen Catalunya i la resta de nacions de l'Estat". "No podem trobar-nos al matí l'ERC de les 155 monedes de plata i a la tarda la del diàleg", ha etzibat.El diputat Marcelo Expósito ha repassat les relacions entre Podem i el PSOE durant els darrers anys, com ara l'oposició a l'anomenat Pacte de l'Abraçada dels socialistes amb Ciutadans el 2016, la moció de censura en què va ser clau el suport dels morats i les negociacions fallides d'un govern de coalició aquest any. El diputat ha receptat a Sánchez"ansiolítics" per a l'insomni que va afirmar que li produïa la idea de tenir ministres de Podem i ha reclamat "una correlació de forces que faci inevitable un govern de canvi".La cap de llista per Girona, Laura López, ha esquivat enredar-se en opinions que van causar polèmica com l'afirmació que els polítics empresonats ho estaven "per haver-se saltat les lleis" que va expressar en una entrevista . La candidata s'ha cenyit a l'argumentari de la campanya dels comuns i ha reivindicat que només amb Podem es podrà regular els lloguers, apujar el salari mínim i derogar la reforma laboral i la llei mordassa, alhora que ha reclamat blindar l'estat del benestar a les portes d'una possible recessió econòmica.

